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ÖĞRENCİ SERVİSİNDE PATLAMA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR


ÖĞRENCİ SERVİSİNDE PATLAMA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Tarih : 26 Nisan 2017, 16:31
Puan Ver : Öğrenci Servisinde Patlama! Çok Sayıda Yaralı Var(8/10)6


Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı  mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste henüz  belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sürücüsünün  direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlerin kenarında durabildi. Araçtaki 7 öğrencinin yaralandığı patlama sonrasında olay yerine  polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki  hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları, seyir halindeki minibüste meydana gelen patlama  sonrasında araçta hasar oluştuğunu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini  kaybettiğini ifade etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, trafik akışını kontrollü  olarak sağlıyor. Patlamanın araçtaki teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği  ihtimali üzerinde duran ekiplerin, bölgedeki incelemeleri devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








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