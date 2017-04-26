ÖĞRENCİ SERVİSİNDE PATLAMA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlerin kenarında durabildi. Araçtaki 7 öğrencinin yaralandığı patlama sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Görgü tanıkları, seyir halindeki minibüste meydana gelen patlama sonrasında araçta hasar oluştuğunu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor. Patlamanın araçtaki teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran ekiplerin, bölgedeki incelemeleri devam ediyor.
kaynak:milliyet
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