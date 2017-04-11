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öğrenci servisi tır'a çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

ÖĞRENCİ SERVİSİ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

Kayseri'nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi yakınlarında lise öğrencilerinini taşıyan servis minibüsü, yoğun sis nedeniyle hareket halindeki TIR'a çarptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:27
Puan Ver : Öğrenci Servisi Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 11 Yaralı(9/10)8


Karaya mahallesindeki öğrencileri ilçedeki çeşitli okullara getiren taşımalı ögrenci servisinin karıştığı kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi. Yapılan ilk tespitte 1 öğrencinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Bünyan ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.



 



kaynak:milliyet








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