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öğrenci servisi şarampole devrildi: 26 yaralı

ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 26 YARALI

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, şarampole devrilen servis midibüsünde, 25'i öğrenci ve biri şoför toplam 26 kişi yaralandı.

Tarih : 14 Haziran 2016, 13:37
Puan Ver : Öğrenci Servisi Şarampole Devrildi: 26 Yaralı(9/10)10


Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde, şarampole devrilen servis midibüsünde, 25'i öğrenci ve biri şoför toplam 26 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Alaşehir- Sarıgöl Karayolu Delemenler Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Alaşehir Özel Gaye Eğitim Kurumları öğrencilerini Sarıgöl'den Alaşehir'e götüren 48 yaşındaki Muzaffer Saraç, iddiaya göre, Delemenler Kavşağı'nda aniden önüne çıkan bir işçi servisi yüzünden, yönetimindeki 45 TA 6828 plakalı midibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Şarampole düşen öğrenci servisi, yan yattı. Kazada biri şoför diğerleri ilk ve ortaokul öğrencisi toplam 26 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen çok sayıda ambulans, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yenir ise yolun kaygan olması sonucu şoförün kontrolünü kaybettiğini söyledi.








Etiketler: Öğrenci  Servisi  Şarampole  Devrildi  26  Yaralı    haber

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