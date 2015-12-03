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ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: ÇOK SAYIDA YARALI VAR!


ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: ÇOK SAYIDA YARALI VAR!
Tarih : 03 Aralık 2015, 11:03
Puan Ver : Öğrenci Servisi Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var!(10/10)10


Merkez ilçeye bağlı Boğaz Köyünden Nevşehir'e öğrenci taşıyan Cengiz Dağdeviren yönetimindeki 50 S 0040 plakalı midibüs, yolun buzlu oluşu nedeniyle kayarak, terminal kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonu girişinde devrildi. Kazada 9 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler 112 ambulanlarıyla Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan öğrencilerden 17 yaşındaki Sevil Taşdemir'in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.








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