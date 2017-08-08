Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Oğlunun silahından çıkan kurşunla ölen babanın olayında 7 gözaltı

OĞLUNUN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN BABANIN OLAYINDA 7 GÖZALTI

Kocaeli'de polis memuru oğlunun kavgasını ayırmak isterken oğlunun silahından çıkan kurşunla ölen baba Canşah Soylu'nun olayında, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Oğlunun Silahından Çıkan Kurşunla Ölen Babanın Olayında 7 Gözaltı(9/10)5

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, polis memuru 35 yaşındaki Murat Boylu'nun tartıştığı kişilerle kavga ettiği sırada silahının ateş alması sonucu babası 57 yaşındaki Canşah Boylu yaşamını yitirirken, kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLE GEÇEN 2 KİŞİYİ YAVAŞ GİTMELERİ İÇİN UYARDI

Kocaeli Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Boylu, dün akşam, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Yiğit Sokak'taki evine doğru giderken, sokaktan motosikletle geçen 2 kişiyi yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

OĞLUNUN TABANCASINDAN ÇIKAN ATEŞLE ÖLDÜ

Çıkan kavgaya motosikletli 2 kişinin yakınları da katıldı. Bu sırada polis memuru Murat Boylu'nun babası Canşah Boylu, kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında Murat Boylu'nun tabancasının ateş alması sonucu Canşah Boylu yaşamını yitirdi.

YAŞANAN ARBEDE DE SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİLER

Darıca Emniyet Müdürlüğü olayın ardından 55 yaşındaki İ.A, 23 yaşındaki Ö.A, 19 yaşındaki F.A, 20 yaşındaki E.A, 15 yaşındaki Y.A, 29 yaşındaki K.A. ve 25 yaşındaki Ö.Y'yi gözaltına alındı. 7 kişi ifadelerinde polis memuru ile aralarında karşılıklı hakarete varan tartışma yaşadıklarını, bu sırada polisin silahına davrandığını, silahını ateş etmemesi için elinden almaya çalıştıklarını, yaşanan arbede de silahın ateş aldığını söyledi.

POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

7 kişi ifadelerinin alınmasının ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis memuru Murat Boylu hakkında ise soruşturma açıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oğlunun  Silahından  Çıkan  Kurşunla  Ölen  Babanın  Olayında  7  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER