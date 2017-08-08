OĞLUNUN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLEN BABANIN OLAYINDA 7 GÖZALTI
Kocaeli'de polis memuru oğlunun kavgasını ayırmak isterken oğlunun silahından çıkan kurşunla ölen baba Canşah Soylu'nun olayında, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, polis memuru 35 yaşındaki Murat Boylu'nun tartıştığı kişilerle kavga ettiği sırada silahının ateş alması sonucu babası 57 yaşındaki Canşah Boylu yaşamını yitirirken, kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı.
MOTOSİKLETLE GEÇEN 2 KİŞİYİ YAVAŞ GİTMELERİ İÇİN UYARDI
Kocaeli Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Boylu, dün akşam, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Yiğit Sokak'taki evine doğru giderken, sokaktan motosikletle geçen 2 kişiyi yavaş gitmeleri konusunda uyardı.
OĞLUNUN TABANCASINDAN ÇIKAN ATEŞLE ÖLDÜ
Çıkan kavgaya motosikletli 2 kişinin yakınları da katıldı. Bu sırada polis memuru Murat Boylu'nun babası Canşah Boylu, kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında Murat Boylu'nun tabancasının ateş alması sonucu Canşah Boylu yaşamını yitirdi.
YAŞANAN ARBEDE DE SİLAHIN ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİLER
Darıca Emniyet Müdürlüğü olayın ardından 55 yaşındaki İ.A, 23 yaşındaki Ö.A, 19 yaşındaki F.A, 20 yaşındaki E.A, 15 yaşındaki Y.A, 29 yaşındaki K.A. ve 25 yaşındaki Ö.Y'yi gözaltına alındı. 7 kişi ifadelerinde polis memuru ile aralarında karşılıklı hakarete varan tartışma yaşadıklarını, bu sırada polisin silahına davrandığını, silahını ateş etmemesi için elinden almaya çalıştıklarını, yaşanan arbede de silahın ateş aldığını söyledi.
POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
7 kişi ifadelerinin alınmasının ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis memuru Murat Boylu hakkında ise soruşturma açıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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