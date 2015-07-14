

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, mobilya imalatçısı Rızayettin Serbest ve oğlu Erkan Serbest ile fabrika binası inşaatı için anlaştıkları müteahhit ve yanındaki arkadaşları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.







Müteahhitle birlikte gelen Tacettin Başoral, Erkan Serbest'i göğsünden, Serbest de Başoral'ı bacağından tabancayla vurdu. Oğlunun silahını alan Rızayettin Serbest, yerde yatan Başoral'ın yanına gelerek başına ateş etti. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenen kavgada Tacettin Başoral yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Erkan Serbest hastaneye kaldırıldı.