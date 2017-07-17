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Oğlunu Vurup, Vatan Hainiydi Temizledim Diyen Baba Tutuklandı

OĞLUNU VURUP, VATAN HAİNİYDİ TEMİZLEDİM DİYEN BABA TUTUKLANDI

Bursa'da uyuşturucu kullanan oğlunun başına sıkıp öldüren ve "Vatan hainiydi, temizledim" diyen 51 yaşındaki İsmet Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Oğlunu Vurup, Vatan Hainiydi Temizledim Diyen Baba Tutuklandı(9/10)5

Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla vatan haini dediği 25 yaşındaki oğlu Mehmet Öztürk'ü tabancayla dört el ateş ederek öldüren kanser hastası 51 yaşındaki İsmet Öztürk sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

OĞLUNUN BAŞINA 4 EL ATEŞ ETTİ

Olay dün Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Akasya Sokak'taki bulunan bir bir apartmanda dün meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan ve birçok suçtan kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği oğlu Mehmet Öztürk'ü yatakta yattığı sırada başına ve gövdesine ruhsatsız tabancayla dört el ateş ederek öldüren dört çocuk babası kanser hastası İsmet Öztürk Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan sorgulamasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

"VATAN HAİNİYDİ TEMİZLEDİM"

Polisteki sorgulamasında pişman olduğunu belirten "Oğlum uyuşturucu satıyordu. Vatan hainini temizledim" diyen Mehmet Öztürk çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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