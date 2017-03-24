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oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

OĞLUNU KOMŞUYA BIRAKIP İNTİHAR ETTİ

ADANA'da 36 yaşındaki Erdoğan Bilir, eşinin işe gitmesinin ardından, 1 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde, tabancayla başına ateş edip yaşamına son verdi.

Tarih : 24 Mart 2017, 15:04
Puan Ver : Oğlunu Komşuya Bırakıp İntihar Etti(5/10)6


ADANA'da 36 yaşındaki Erdoğan Bilir, eşinin işe gitmesinin ardından, 1 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra evinde, tabancayla başına ateş edip yaşamına son verdi.

Merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde oturan işsiz Erdoğan Bilir, yemek şirketinde çalışan eşi Ayşegül Bilir işe gittikten sonra oğlu A.'yı da "Durmuyor, biraz sizde kalsın, çocuk kendine gelir" diyerek komşularına bıraktı. Ardından yatak odasına giren Erdoğan Bilir, tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesini duyup yatak odasına giren kızı 14 yaşındaki I., babasını kanlar içinde buldu. Genç kızın çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bilir'in öldüğü anlaşıldı.

Acı haberi duyup eve gelen Ayşegül Bilir, "Erdoğan ölmedi deyin, bunu yapma Erdoğan. Neden yaptın Erdoğan" diyerek feryat etti.



 



kaynak:hürriyet








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