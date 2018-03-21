Oğlunu Hortumla Döverek Öldürmüştü! Falakaya Da Yatırmış
Jetler Havalandı, Yüksekova'da Hainlere Bomba Yağdı!
Kalbini Çaldı, Sonra Başından Vurdu, 10 Ay Sonra Evlendiler!
Beşiktaş'a Mitroviç Müjdesi! Club Brugge Bonservisini Alıyor
19 Yıl Önce Kayboldu, 1 Dolarlık Banknotta Bıraktığı Not Bulundu
Üç Öğrencisiyle İlişkiye Giren İspanyolca Öğretmeni Yakayı Ele Verdi
Otomobil, Motosikletli Sürücüye Çarparak Havaya Böyle Savurdu
Ortadoğu Gerilim Tırmanıyor! İsrail'den İran'a Nükleer Tehdidi
Baharın Geldiğine Aldanmayın! Trakya'ya Kar Geliyor
Akar Paşa, Sınırın Sıfır Noktasındaki Askeri Üsleri Denetledi
Aliyev Özel Uçak Tahsis Etti, İhsanoğlu Türkiye'ye Döndü
Esenyurt'ta Fabrikaya Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Erdoğan'dan Nevruz Müjdesi! 23 Milyon Haneye Tohum Gönderilecek
Karatay'dan Emine Erdoğan'a Sağlıklı Beslenme Brifingi
Türk Futbolcu, Tek Cümlesiyle Taraftarın Gözündeki Değerini Sıfırladı
2 Nisan'da Ehliyet Ve Pasaport Vermeye Hazırlanan Nüfus Müdürlüklerinde İş Yükü Alarmı
Beşiktaş, Ünlü Spor Adamı Beiersdorfer'le Anlaşamadı
Festivalde At Huysuzlandı, Şehzadeler Yaya Kaldı
Cuma Hutbesine Reklam Alan İmam, İzleyenleri Güldürdü
Birlik Beraberlik Hayvancılık Da Üye Alımını Durdurdu

Oğlunu hortumla döverek öldürmüştü! Falakaya da yatırmış

OĞLUNU HORTUMLA DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞTÜ! FALAKAYA DA YATIRMIŞ

İzmir'de 8 yaşındaki oğullarını döverek öldürmekle suçlanan anne ve babanın ifadeleri kan dondurdu. Anne, eşinin oğlunu falakaya da yatırdığını söyledi.

Tarih : 21 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Oğlunu Hortumla Döverek Öldürmüştü! Falakaya Da Yatırmış(7/10)3

İzmir'in Buca ilçesinde, oğlu Ali D.'yi (8) su hortumuyla döverek ölümüne neden oldukları öne sürülen Suriyeli inşaat işçisi Muhammed D. (34) ve çocuğun üvey annesi Fatima Ş. (32) hakkında, 'canavarca hisle çocuğu öldürmek' suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Sanık Fatima Şukri, eşinin olaydan 15 gün önce küçük çocuğu falakaya yatırıp hortumla dövdüğünü öne sürdü.

OĞLUNU SU HORTUMUYLA DÖVDÜ SABAHINA ÖLÜ BULDU

Göksu Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Ali D., inşaat işçisi babası Muhammed D. ve üvey annesi Fatima Ş. tarafından su hortumuyla dövüldü. 7 Temmuz sabahı Ali'yi uyandıramayan üvey anne ve baba, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, çocuğun öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan küçük Ali'nin babası ve üvey annesi, sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

SAVCI, CANAVARCA HİSLE ÇOCUĞU ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

İddianamede, küçük Ali'nin aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Savcı, anne babasın uzun süredir küçük Ali'yi dövdüklerini ve bu nedenle ölümüne neden olduklarını, çocuktaki yaraların sayısı ve nitelikleri göz önüne alındığında, öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirterek, 'Canavarca hisle çocuğu öldürmek' suçundan her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammed D., Fatima Ş., sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

"ALT KATTAN AĞLAMA VE VURMA SESLERİ DUYDUM"

Duruşmada tanık olarak ifade veren sanıkların oturduğu evin sahibi Gamze Z., olay günü çocuğun ağlama sesini duyduğunu belirterek, "Sanıklar benim kiracım olur. Olay günü alt kattan ağlama sesi ve vurma sesi duydum" dedi.

"FALAKAYA YATIRARAK DÖVERDİ"

Sanıklardan Fatima Ş., olaydan 15 gün önce eşinin Ali D.'yi dilenirken gördüğü için dövdüğünü iddia ederek, "Babası ayağına hortumla vuruyordu. Dövme tarzı falakaydı. Olay günü ise akşam ağzından kan geldi. Gece uyuduk, uyandığımızda yataktan düştüğü için ölmüş" dedi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oğlunu  Hortumla  Döverek  Öldürmüştü  Falakaya  Da  Yatırmış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER