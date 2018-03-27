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Oğluna son kez sarılıp ağladı, feryadıyla yürekleri dağladı

OĞLUNA SON KEZ SARILIP AĞLADI, FERYADIYLA YÜREKLERİ DAĞLADI

Afrin'de el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın cenaze töreninde acılı eşin ve annenin feryadı yürek dağladı: Çatık kaşlı oğlum benim, nereye gidiyorsun.

Tarih : 27 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Oğluna Son Kez Sarılıp Ağladı, Feryadıyla Yürekleri Dağladı(8/10)4

Afrin'de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Imış, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Yasemin Imış, Eşinin al yıldızlı tabutuna sarılarak "Aşkım doyamadık birbirimize. Sen orada yapamazsın. Çık ne olur doyamadım sana" diye feryat etti.

5 YAŞINDAKİ OĞLU, TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İbrahim Imış, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Şehit İbrahim Imış'ın naaşı ilk olarak ilçede bulunan baba evine getirildi. Burada annesi Şifa, babası Ali, eşi Yasemin, kardeşleri Aykut ve Arda, 5 yaşındaki oğlu Kayra tabutuna sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

"AŞKIM DOYAMADIK BİRBİRİMİZE"

Şehidin Eşi Yasemin Imış, eşinin tabutuna sarılarak, "Aşkım doyamadık bir birimize. Beni bırakıp nereye gidiyorsun. Sen yapamazsın bu tabutun içinde çık ne olur" diye feryat etmesi orada bulunanları gözyaşına boğdu.

"ÇATIK KAŞLI OĞLUM BENİM, NEREYE GİDİYORSUN"

Şehidin baba evinde helallik alınmasına müteakip naşı, İlçe merkezinde hazırlanan tören alanına getirildi. 10 bini vatandaşın katıldığı tören öncesi şehidin babaannesi Hacer Imış, torununun tabutuna sarılıp resmini öperek "Çatık kaşlı oğlum benim, nereye gidiyorsun" diye feryat etti. Tören boyunca metanetini koruyan Baba Ali Imış'ın törene gelenlerle teker teker ilgilendiği gözlenirken, evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunduğu sırada da gelini Yasemin ve eşi Şifa'yı teselli ettiği görüldü. Baba Imış'a törene katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof Dr. Veysel Eroğu sarılarak baş sağlığı diledi.

BİNLERCE HEMŞEHRİSİ OMUZUNDA TEKBİRLER EŞLİĞİNDE TAŞIDI

Şehit Uzman Çavuş İbrahim Imış, ilçe merkezinde İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası, binlerce hemşehrisinin omzunda tekbirler eşliğinde aile kabristanlığına götürülerek burada toprağa verildi.

Şehit İbrahim Imış'ın cenaze törenine Orman ve Su İşleri Prof Dr. Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, il ve ilçe protokolü ile binlerce vatandaş katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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