Beyninde kötü huylu bir tümör olan 8 yaşındaki Gabriel Marshall ameliyata alındı. Baba Josh Marshall ise oğluna desteğini göstermek için kafasına ameliyat izi şeklinde dövme yaptırdı



Josh Marshall, beyin ameliyatı olan oğlu Gabriel Marshall'ı yalnız bırakmamak için kafasına oğlunun yara izi şeklinde dövme yaptırdı.



Daily Mail'in haberine göre; 2015'de beyninde kötü huylu bir tümör yakalanan 8 yaşındaki Gabriel Marshall, ameliyata alındı. Tümör tamamen alınamamış olsa da dokuz ay önce tedavi sonlandırıldı.



KENDİNİ O İZLE CANAVAR GİBİ HİSSEDİNCE...



Kafasındaki ameliyat izinin oğlunun özgüvenini etkilediğini düşünen 28 yaşındaki genç baba Josh Marshall, oğlunun o izle canavar gibi hissettiğini duyduğunda çok üzüldü. Minik Gabriel'in normal hissetmesini sağlamak isteyen baba, kafasına oğlunun kafasındaki izin aynısından bir dövme yaptırmaya karar vererek şunları söyledi: "Eğer insanlar gözlerini dikip bakacaksa ikimize birden baksınlar."



'Babalar Günü' için düzenlenen 'En iyi kel baba' yarışmasına katılan Josh Marshall'ın fedakarlığı ise etkinlikte büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğrafa binlerce olumlu yorum yağdı.