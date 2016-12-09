Denizli'de oğluna attığı terliğin "silah” sayılması nedeniyle hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 62 yaşındaki kadın, ilk duruşmada beraat etti.



Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, Halil Güzel kendisine terlik atan annesine yönelik şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.







İfadesini verirken gözyaşlarını tutamayan 62 yaşındaki Şeray Güzel, beraat kararını duyunca sevindi.







Adliye çıkışında açıklama yapan Güzel, "Beraat ettiğim için mutluyum" dedi.







Denizli'nin Honaz ilçesinde 13 Mayıs'ta oğlu Hasan Güzel'e terlik atan Şenay Güzel için 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.







kaynak:ntv