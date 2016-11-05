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'oğlumuzun kanser haberiyle yıkıldık'

'OĞLUMUZUN KANSER HABERİYLE YIKILDIK'

Şarkıcı Michael Bubble ile eşi Luisana Lopilato'nun 3 yaşındaki oğulları Noah kansere yakalandı.

Tarih : 05 Kasım 2016, 14:37
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Kanadalı şarkıcı Michael Bubble ile Arjantinli model ve oyuncu eşi Luisana Lopilato, 3 yaşındaki oğulları Noah'nın kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü çift, Noah'nın tedavisinin ABD'de devam ettiğini belirtti.41 yaşındaki Bubble ile 29 yaşındaki Lopilato, Facebook üzerinden yaptıkları duyuruda: "Büyük oğlumuz Noah'nın kanser haberiyle yıkıldık. Bir süre için profesyonel çalışmalarını askıya aldık. Bütün vaktimizi tedavisi süren Noah ve geçtiğimiz ocak ayında dünyaya gelen küçük oğlumuz Elias ile geçireceğiz. Bu zor zamanlarda sizden sadece dualarınızı ve mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar.



Michael Buble ile Luisana Lopilato, 2011 yılında hayatlarını birleştirmişti.








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