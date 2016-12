Kadıköy'de dün Gökhan Gönül fırtınası esti. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar sahada basmadık yer bırakmayan 31 yaşındaki futbolcu, 18. dakikada Souza'nın golünde muhteşem bir asiste imza attı. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan karşısına çıkan rakibine feyk atıp ortasını yaptı ve altı pas çizgisi üzerinde topu Souza'nın kafasıyla buluşturdu. Maç boyu hırsıyla dikkat çeken Gökhan taç atışları sırasında kenara her gelişinde ayağa kalkan taraftarlar kendisini ayakta alkışladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu maçın ardından tüm tribünleri dolaşarak taraftarları selamladı. Sahada fırtına gibi esen bir diğer isim de F.Bahçe'nin diğer kanat oyuncusu Caner oldu. Sarı fırtına, Josef'in attığı ikinci golün asistini gerçekleştirdi.







İşte Lokomotiv Moskova karşısında muhteşem bir performans ortaya koyan Gökhan Gönül ile ilgili Twitter'a düşen mesajlar:







-Gökhan Gönül sen Allah'ın bi lütfusun. @ogzatbs



-Gökhan Gönül gibi 11 tane topçun olacak; taraftar kendini keser destek için... @genclaborant



-Gökhan Gönül'deki hırs kimse de yok. @gfbmutii



-Oğlum olursa GÖKHAN; Kızım olursa GÖNÜL! @ecemazr



-"Gökhan Gönül gibi oynamak" tabiri literatüre geçmeli. Başka bir gezegende oynuyor adeta... @ouzcoologlu



-Gökhan Gönül yeniçeri gibi saldırıyor. @EmirByzt



-Gökhan Gönül bazılarının hatalarını görmelerine sebep olur mutluluk duyarım. @tagcambazi







KAPTAN GÖZÜNÜ KUPAYA DİKTİ



Fenerbahçe'nin Lokomotiv'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada üstün performans sergileyen Gökhan Gönül maç sonu açıklamasında 'Mücadelemiz bu şekilde sürdükçe her maçı kazanabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.







Tribünler bana hep destek oldu. Tek birgün bile ıslıklamaladılar. Ben de her zaman onlara layık olmaya çalışıyorum. Soyunma odasına gittiğimde her zaman her şeyimi vermiş oluyorum. Zorlu bir periyoda girdik. Bu maç çok iyi oynadık. Gol yemedik. Bu da çok önemliydi. İkiden fazla da gol atabilirdik. Bu fıorsatları bulduk. Artık lige konsantre olmak zorundayız.







"Bu şekilde finale de çıkabiliriz"



Biz taraftarımızla bu şekilde birlik olursak her maçı kazanabiliriz. Finale çıkıp, finalide kazanabiliriz. Buna inanıyorum. Bizlere verdikleri bu destekten ötürü onlara tekrar teşekkür ediyorum.