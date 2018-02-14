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'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
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'OĞLUM BAK GİT' VİDEOSUNDAKİ GENÇ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI


'Oğlum bak git' videosundaki genç görenleri şaşırttı
Tarih : 14 Şubat 2018, 23:40
Puan Ver : 'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı(5/10)1

2012 yılında internette tıklanma rekorları kıran, bu sözlerin yazılı olduğu tişörtler yapılan, aynı isimle bir film bile çekilen "Oğlum bak git" videosunda elindeki kemerle bir temizlik işçisinin üstüne yürüyen Yasin Karaaslan şimdi 22 yaşında. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde videonun kayda alındığı tarihte 16 yaşında olan Karaaslan, belindeki kemerini çıkararak belediyenin temizlik işçisi Selçuk Kahraman'ın üzerine yürümüştü. Kısa süreli tartışmanın ardından Kahraman, elindeki süpürgeyle Karaaslan'ı dövmüştü.

"ÇOCUKKEN YAPTIĞIM BİR HATAYDI"

Aradan geçen yılların ardından Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'a konuşan Karaaslan, "Videodan sonra beni yolda görüp fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Olaydan sonra 2 kez Selçuk Abi'yle yolda karşılaştık. Aramızda elbette ki bir kırgınlık var. Bakışıyorduk ama hiç konuşmadık. Çocukken yaptığım bir hataydı, bir daha asla yapmam. Şu an aynı olay başıma gelecek olsa konuşarak sorunu çözmeye çalışırım" dedi. Fabrikada çalıştığını da belirten Karaaslan "İşyerinde sürekli bu konuyla ilgili şaka yapıyorlar. Beni gören 'Oğlum bak git' diyor. Arada sırada tekrar videoyu açıp izliyorum. Kendime çok gülüyorum" diye konuştu.

TEMİZLİK İŞÇİSİ 740 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Temizlik işçisi Selçuk Kahraman hakkında, kemeriyle üstüne yürüyen ve tüm ısrarlarına karşın yanından ayrılmayan Yasin Karaaslan'ı dövdüğü gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan 1.5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gölcük Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kahraman 740 lira para cezasına çarptırılıp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kahraman'ın olayda kullandığı süpürgenin ise Gölcük Belediyesi'ne iadesine karar verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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