OĞLU HARUN KOLÇAK'IN ÖDÜLÜNÜ ALAN EŞREF KOLÇAK YAPTIĞI KONUŞMAYLA HERKESİ AĞLATTI
Geçtiğimiz yaz kaybettiğimiz değerli sanatçı Harun Kolçak'a Çeyrek Asır adlı albümü için 'En İyi Proje' ödülü verildi. Oğlunun yerine ödülü alan Eşref Kolçak herkesi duygulandırdı.
Altın Kelebek'te oğlu Harun Kolçak'ın ödülünü almak için sahneye çıkan Eşref Kolçak, yaptığı konuşma ile hem salondakileri hem de ekran başındaki izleyicileri ağlattı.
EN İYİ PROJE ÖDÜLÜNÜ ALDI
Geçen yaz kaybettiğimiz sanatçı Harun Kolçak'ın 'Çeyrek Asır' adlı albümü Altın Kelebek'te "En İyi Proje" seçildi. Oğlu Harun Kolçak'ın ödülünü almak için sahneye çıkan Eşref Kolçak, yaptığı konuşma ile hem salondakileri hem de ekran başındaki izleyicileri ağlattı.
"ÖDÜLÜ DE ONUN KOYNUNA VERECEĞİM"
71 yılını sinemaya verdiğini söyleyen Koçak " Ben köy çocuğuyum, köydeyken çok kelebek yakaladım. Bu Kelebek'i oğlum Harun için alıyorum. Oğlumu anacığının koynuna verdim. Bunu ödülü de onun koynuna vereceğim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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