OĞAN: BEN OLSAYDIM MHP YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE OY ALIRDI
1 Kasım Genel Seçimlerinde, önceki seçimlere oranla milletvekili sayısını yarı yarıya kaybeden MHP'de 'olağanüstü kurultay' çağrıları yapıldı. Genel başkanlık yarışında aday olacağını açıklayan Sinan Oğan, Habertük TV'de Veis Ateş'in konuğu oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Oğan "7 Haziran'da siz olsaydınız koalisyon kurar mıydınız?" sorusuna "7 Haziran'da ben olsaydım, partimiz yüzde 16,5 değil yüzde 30'un üzerinde oy alırdı" şeklinde yanıt verdi.
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