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Öfkeli Yolcu Otobüs Şoförüne Saldırdı! O Anlar Kamerada

ÖFKELİ YOLCU OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDI! O ANLAR KAMERADA

İstanbul Beşiktaş'ta durağa yanaşmadan kapının açılmasını isteyen yolcu, olumsuz yanıt alınca şoföre saldırdı. Otobüs şoförü olayda hafif yaralandı.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Öfkeli Yolcu Otobüs Şoförüne Saldırdı! O Anlar Kamerada(7/10)3

Beşiktaş'ta durağa yanaşmadan kapının açılmasını isteyen yolcu, olumsuz yanıt alınca şoföre saldırdı. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansırken, sürücüyü saldırganın elinden yolcular kurtardı.

DURAĞA YANAŞAMADI, DARP EDİLDİ

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde durak dışında otobüse binmek isteyen yolcu olumsuz yanıt alınca otobüs şoförüne saldırdı. İddiaya göre, İstanbul otobüs AŞ 'ye bağlı 129T hat numaralı Bostancı - Taksim seferini yapan İETT otobüsü önünde bekleyen araçlar nedeniyle Barbaros Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydan Durağına yanaşamadı. Bu sırada araç sürücüsünün durağa yanaşmadan kapıyı açması isteyen bir yolcu, olumsuz yanıt alınca eliyle otobüse vurmaya başladı. Bunun üzerine Şoför Nedim Bingül, önünde bulunan araçların ilerlemesiyle birlikte durağa yanaşarak kapıları açtı. Bu sırada otobüse binen öfkeli yolcu, "Neden açmıyorsun kapıyı" diyerek şoföre saldırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken yolcu otobüste bulunan vatandaşlar sayesinde araçtan indirildi. Saldırıya uğrayan sürücü kafasından hafif şekilde yaralanırken saldırgan diğer yolcular yardımıyla araçtan indirildi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde yolcu kapıyı açmayan sürücüye önce birşeyler söylüyor, ardından kapının açılmasıyla birlikte saldırıyor. Sürücü kafasından darbe alırken öfkeli yolcu, araçtan vatandaşlar tarafından indiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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