ÖFKELİ KOCA, KARISINI 6 YERİNDEN VURARAK ÖLDÜRDÜ!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kadın, bir süredir ayrı yaşadığı ve görüşmek için eve aldığı kocasıyla tartıştı. Tartışma büyüyünce öfkelenen koca, 6 el ateş ederek eşini öldürdü.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocası tarafından vurularak öldürüldü.
KONUŞMAK İÇİN GELMİŞTİ
Çınarlı Mahallesi İlhan Sokak'ta ikamet eden ve çocuğunun yanında kalan Gülsime Ö, (51), bir süredir ayrı yaşadığı ve konuşmak için evine gelen kocası Nazım Ö, (59) ile tartışmaya başladı.
ÖFKELİ KOCA, KARISINI VURUP KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Ö, silahla eşine 6 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülsime Ö,'yü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada ameliyata alınan Gülsime Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
POLİSE TESLİM OLDU
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden zanlı, teslim oldu.
"SİLAH SESLERİNİN ALT KATTAN GELDİĞİNİ FARK ETMEDİM"
Gülsime Ö'nün ev sahibesi Nazmiye Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, alt kattan sesler duyduğunu, önce silah sesi olduğunu anlamadığını belirterek, "Balkona çıktım. Karşı evdeki komşum, 'sizin evden silahlı biri çıktı. İnip bakar mısın' dedi. Ben de indim baktım, kapı açıktı. Yerde hanım yatıyordu. O sırada oğlum uyuyordu, uyandırdım, 'aşağıda bir şeyler olmuş, in bak' dedim. Sonra oğlum polisi aradı. Başka bir şey görmedim." dedi.
Kaynak: haberinburada
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