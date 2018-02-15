ÖFKELİ KOCA DEHŞET SAÇTI! AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHARA KALKIŞTI!
Denizli'de boşanma arifesinde olduğu eşiyle tartışan koca, öfkesine hakim olamayınca pompalı tüfekle 15 yaşındaki kızını ve karısını öldürüp intihara kalkıştı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, boşanma arifesinde olduğu eşi Ayşe Şahin'in işlettiği bakkala giden Oktay Şahin, çıkan tartışmada pompalı tüfekle eşi ve kızı Nurdan Şahin'e (15) ateş ederek yaraladı, ardından kendini vurdu. Saldırıda Ayşe Şahin ve kızı yaşamını yitirirken, ağır yaralı Oktay Şahin hastanede tedaviye alındı.
BOŞANMA ARİFESİNDE OLDUĞU EŞİNİN İŞLETTİĞİ BAKKALA GİTTİ
Olay, bu sabah, Sarayköy ilçesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Eşiyle boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Oktay Şahin, eşi Ayşe Şahin'in işlettiği bakkala gitti.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Kızı Nurdan Şahin'in de bakkalda olduğu sırada eşiyle tartışan Oktay Şahin, yanındaki pompalı tüfeğiyle ateş açtı.
EŞİNİ VE KARISINI VURDUKTAN SONRA KENDİNE SIKTI
Eşi ve kızını vurup yaralayan Oktay Şahin, ardından karnına dayadığı silahın tetiğini çekerek, kendini vurdu.
Silah sesini duyarak olay yerine gelenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
EŞİ VE KIZI KURTARILAMADI, KENDİ İSE YARALI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Nurdan Şahin'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Oktay Şahin ile eşi Ayşe Şahin ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak Ayşe Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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