ÖFKELİ KEDİNİN SALDIRDIĞI ADAMI KURTARMAK İSTERKEN HASTANELİK ETTİLER
Mısır'ın İskenderiye kentinde ilginç bir saldırı yaşandı.
Sokak ortasında elindeki telefonla konuşan bir adam, bir anda hızla kendisine doğru gelen bir kedinin saldırısına uğradı.
KEDİNİN ÖFKESİ BİR TÜRLÜ DİNMEDİ
Talihsiz adamın bacağına tırnaklarını geçirerek yapışan öfkeli kedi, adamın tüm çırpınmalarına rağmen saldırmaya devam etti.
Adamı yere düşürmeyi başaran kedi, yerde de mücadelesini sürdürdü.
SANDALYEYLE HER İKİSİNE DE VURMAYA BAŞLADI
İşin daha da ilginçleştiği kısım bu andan sonra başladı. Yerde kediyle mücadele eden adama yardım etmek isteyen biri, elindeki sandalyeyle hem kediye hem de yerdeki adama rastgele vurmaya başladı.
HASTANELİK OLDU
Sandalyeli adamın sözde yardımıyla kedi en sonunda uzaklaştırılırken, sandalye darbeleri ve kedi pençeleriyle yaralanan adam hastanenin yolunu tuttu.
Kaynak: haberinburada
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