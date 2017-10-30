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ÖFKELİ KEDİ YOLDA YÜRÜYEN ADAMA SALDIRDI


Öfkeli Kedi Yolda Yürüyen Adama Saldırdı
Tarih : 30 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : Öfkeli Kedi Yolda Yürüyen Adama Saldırdı(8/10)4

Mısır'da öfkeli bir kedi, yolda yürümekte olan bir adama aniden saldırdı. Sebebi anlaşılamayan olayda, kedinin inatçı tavrı dikkat çekti.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Adamın kediden kurtulmasının mümkün olmadığı o anlarda yardıma çevredekiler koştu. Onlar bile hayvanı güçlükle uzaklaştırabilirken, öfkeli kedinin gazabına uğrayan adam hastanenin yolunu tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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