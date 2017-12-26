ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNDÜ! BÜLENT ERSOY'A KOKUŞMUŞ ET YEDİRDİLER
Yemek çıkışı görüntülenen Bülent Ersoy, "Bozuk etleri yedirdiler bana. Resmen kokuyordu." diyerek restoran sahibine ateş püskürdü.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Etiler'de bir kebapçıda görüntülendi. Çıkışta moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen diva, mekanda yediği etin koktuğunu iddia ederek mekan sahibine ateş püskürdü.
"MORALİM ÇOK BOZUK"
Mekan çıkışında objektiflere yansıyan Ersoy, "Moralim çok bozuk, bana kokmuş etleri yedirdiler. Yani böyle bir şey olamaz. Etler resmen kokuyordu!" dedi. Mekanda böyle bir durum yaşadığına üzülen diva "Burada böyle bir şey nasıl olur?" diyerek bağırmaya başladı.
Kaynak: haberinburada
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