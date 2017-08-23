OFİSİNİ FARELER BASAN NİJERYA DEVLET BAŞKANI MUHAMMADU BUHARİ EVİNDEN ÇALIŞACAK
Ofisini fareler basan Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari 3 ay süreyle evinden çalışacak.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin 3 ay süreyle evinden çalışacağı açıklandı. Buhari'nin ofisini fareler basmıştı.
Buhari, sağlık sorunlarının ardından tedavi için geldiği İngiltere'de üç ay kaldıktan sonra geçen hafta ülkesine geri dönmüştü.
YOKLUĞUNDA OFİSİNİ FARELER BASMIŞTI
Nijerya Hükümet Sözcüsü, Garba Shehu Buhari'nin yokluğunda ofis mobilyaları ve havalandırma sistemine fareler tarafından zarar verildiğini açıkladı.
BBC'ye konuşan Shehu, Buhari'nin evinin yeterli donanıma sahip olduğu ve evinden mükemmel bir şekilde çalışabileceğini söyledi.
Nijerya'ya Cumartesi geri dönen Buhari, ilk konuşmasında sağlığından bahsetmemişti.
İSTİFASINI TALEP EDİYORLAR
Bazı Nijeryalılar, uzun süren tedavisi nedeniyle Buhari'nin ülkeyi yönetemeyecek durumda olduğunu öne sürerek istifasını talep ediyor.
Bazıları ise Buhari'nin sağlık sorununun ne olduğunun açıklanmamasına tepki gösteriyor.
2016'DA KULAK ENFEKSİYONU DENMİŞTİ
Buhari ilk olarak Temmuz 2016'da Londra'ya tedavi için gelirken sağlık sorunu süregelen bir kulak enfeksiyonu olarak açıklanmıştı. Bu yılın Ocak ve Mayıs aylarında ise açıklanmayan sağlık sorunları nedeniyle Buhari tekrardan Londra'ya geldi.
Muhalif siyasetçiler Buhari'nin prostat kanseri tedavisi gördüğünü öne sürse de Buhari bu iddiaları yalanladı.
"ARTIK İYİLEŞTİ, KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"
BBC'nin Focus on Africa programına konuşan Hükümet Sözcüsü Shehu, Buhari'nin sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi:
"Buhari'nin sağlığıyla ilgili endişe edecek hiçbir şey yok. Gördüğümüz kadarıyla karşımızda yeni bir Buhari var: Enerjik, odaklanmış ve sağlıklı. Artık iyileşti, bu yüzden sağlığıyla ilgili konuşacak bir şey yok."
Kaynak: haberinburada
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