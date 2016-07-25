

Günde sekiz, haftada kırk saatini masa başında çalışarak geçirenlere sağlıklı beslenme ve kilo korunması hakkında Küçük, şu bilgileri verdi:







"1.Günaydıran Kahvaltınızı Atlamayın



Gece boyunca bir şey tüketilmediği için uzun süren açlık nedeniyle metabolizma hızınız yavaşlamaktadır. Sabahları uyandıktan sonra metabolizmanızı canlandırmak için en fazla 1 saat içerisinde ve sağlıklı besinlerden oluşan bir kahvaltı gerekmektedir. Eğer sabahları kahvaltı etmeden güne başlanırsa geçen her süre metabolizmanızın daha da yavaşlamasına sebep olmaktadır. Fakat kilo problemi yaşayan kişilerin enerji harcama sorunları olmasından dolayı zayıf olan kişilere göre daha yoğun bir kahvaltı yapmaları zayıflamayı kolaylaştırmak yerine zorlaştırmaktadır. Yapılan araştırmalar şişman kişilerin kahvaltıyı geç ve oldukça yoğun yaptığını göstermektedir.











2. En Dost İçeceğiniz Suyunuz Olsun



Gün içerisinde kendinizi sürekli halsiz veya yorgun hissediyorsanız su tüketiminizi kontrol etmeyi unutmayın! Ayrıca, böbrek fonksiyonları, vücut ısı dengesi, kan dolaşımı, atık maddelerin atılması ve besinlerin taşınması için su tüketimi çok önemlidir.











3. Çay ve Kahve Tüketimine Dikkat Edin



Gün içerisinde kendimizi daha zinde hissetmek için çay ve kahve tüketimini arttırırız. Fakat çay ve kahvenin aşırı tüketilmesi; bazı vitamin ve mineral emilimlerini bozmaktadır. Özellikle antioksidan vitaminler (A, C, E) hassas olduklarından kahve ve çaydaki tanen ve kafeinden negatif etkilenirler. İçecek olarak yeşil çay, beyaz çay veya diğer bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.











4. Tatlı Krizlerinize Yetişen Acil Yardım: Ara Öğün



Ara öğünler özellikle uzun süre aç kalmayı engelleyerek kan şekerinin düzenlenmesini, o esnada vücut için gerekli enerjinin sağlanmasını ve metabolizma hızının yükselmesini sağlar. Böylece gün içerisinde daha dinç, daha zinde bir vücuda kavuşarak, konsantrasyon bozukluğu, uyku, yorgunluk gibi problemler engellenmiş olur. İş yerinizde tüketebileceğiniz minik atıştırmalar: Kuru kayısı ve ceviz; yaban mersini ve fındık; süt ve 1 adet meyve; beyaz peynir ve ekmek ile minik bir sandviç olabilir.











5. Nerede Hareket Orada Bereket:



Gün içerisinde yapacağınız düzenli egzersiz ile kalori yakımını fazlasıyla arttırılabilir; metabolizmanızın aktif ve sürekli olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Spor yapmak için vaktiniz yoksa gün içerisindeki hareketinizi asansör kullanmak yerine merdivenleri tercih ederek, yürüyerek gidilebilecek noktalara araçsız giderek arttırabileceğinizi unutmayın.











6. Toplantı Öncesi Dikkat Toparlayan Yiyecekler:



Bazı besinler çalışma sırasında hem dikkatinizi toparlamaya hem de sizi daha hızlı düşünmeye sevk edecek bir etkiye sahiptir. Eğer bir konuya odaklanmak istiyorsanız ceviz, fındık veya yer fıstığı tüketebilirsiniz fakat miktarı göz ardı etmeyin! Hafızanızı kuvvetlendiren havuç aynı zamanda beyin metabolizmasını etkilemektedir. Sadece yarım avokado tüketerek hafıza ve konsantrasyonunuzu arttırabileceğinizi unutmayın"