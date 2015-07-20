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oebay ve paypal yollarını ayırdı

OEBAY VE PAYPAL YOLLARINI AYIRDI

Dijital dünyanın en önemli iki servisi, dijital açık arttırma servisi eBay ve dijital ödeme servisi PayPal, artık aynı şirkete bağlı iki servis olarak değil, iki ayrı şirket olarak hizmet vermeye devam edecekler.

Tarih : 20 Temmuz 2015, 10:36
Puan Ver : Oebay Ve Paypal Yollarını Ayırdı(7/10)4


Dijital dünyanın en önemli iki servisi, dijital açık arttırma servisi eBay ve dijital ödeme servisi PayPal, artık aynı şirkete bağlı iki servis olarak değil, iki ayrı şirket olarak hizmet vermeye devam edecekler.



New York borsasına iki ayrı şirket olarak kayıt edilen eBay ve PayPal artık farklı yöneticilere ve yönetim kuruluna sahip iki ayrı şirket olarak daha esnek hareket edebilecekler.



Ancak bu ayrılık Ebay için çok da sevindirici bir haber değil çünkü eBay, özellikle PayPal'in artan gelirleri sayesinde son birkaç yıldır bütçesine büyük karlar yazabiliyordu. Hatta eBay'in 2015'teki karının neredeyse tamamı PayPal tarafından sağlandı. PayPal şimdi yoluna ayrı bir şirket olarak devam edip kazancına kazanç katarak büyüyecekken eBay'in de karlı bir şirket olabilmek için yeni yollar bulması gerekecek.








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