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odunu kömüre dönüştürerek ekmek parası kazanıyorlar

ODUNU KÖMÜRE DÖNÜŞTÜREREK EKMEK PARASI KAZANIYORLAR

Odunu kömüre dönüştürerek ekmek parası kazanıyorlar

Tarih : 24 Ağustos 2016, 12:19
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ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde oturan Mehmet Eken ve ailesi, ormandan özel izinle kestikleri meşe, palamut, piynar ve sandal ağaçlarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü haline getiriyor. Zahmetli ve yoğun mesai isteyen işte gece gündüz çalışan aile ürettikleri mangal kömürlerini toptancılara satarak geçiniyor.

Mardin'den eşi, 2 çocuğu ve kardeşleriyle Demre'ye bağlı Gürses Mahallesi'ne yerleşen Mehmet Eken, ailesiyle birlikte mangal kömürü üretiyor. Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan özel izinle ormandan meşe, palamut, piynar ve sandal ağaçları kesen aile bunları yakmak için bir arazide topluyor. Ağaçlardan en fazla 1 metre uzunluğunda kesilen parçalar, piramit şeklinde diziliyor. Yaklaşık 4 metre yükseklik ve 2.5 metre çapında piramitler haline getirilen ağaç parçalarının çevresi çam yapraklarıyla onun üzeri de toprakla hava almayacak şekilde kapatılıyor.

OCAK İÇİN İÇİN YANIYOR

Hazırlanan piramit ocaklar üsten veya alttan çam yapraklarıyla tutuşturuluyor. Ateş ocağın içine doğru yayılınca ateşlenen nokta da kapatılıyor. Ocak bu şekilde 12- 15 gün arası için için yanıyor. Ateşin çıktığı noktalar hemen kapatılıyor. Kaliteli kömür ocak hava almadan yakılan odundan elde ediliyor. Bu nedenle ocaklarda 24 saat çalışılıyor. Yanma işi sona erince ocak yavaş yavaş açılıyor. Ortaya çıkan mangal kömürleri çuvallara doldurularak satışa sunuluyor. Odunun kesimi, taşınması, ocakların kurulması ve yanma işlemleri yaklaşık 2 ay alıyor. Bu sürenin sonunda elde edilen kömürler toptan kilosu 1.5 liraya satılıyor.








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