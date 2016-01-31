

Mescide giren öğrencilere saldırı haberiyle gündeme gelen ODTÜ'ye iki yeni mescit geliyor.







ODTÜ'deki mescit tartışmaları nedeniyle YÖK tarafından başlatılan çalışma sonucu kampüs 2 yeni mescit inşa edilmesine karar verildi.







Aralık ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampusü'ndeki basketbol sahasında namaz kılmak isteyen öğrencilerle farklı görüşe sahip öğrenciler arasında çıkan gerilimle patlak veren mescit tartışmasına el koyan Yükseköğretim Kurulu çalışmalarını tamamladı.







'Kartonda namaz kılıyorlar'







YÖK'ün konuyu incelemeleri için görevlendirdiği 2 YÖK üyesinin hazırladığı raporda, şu tespitlere yer verildi:







- İbadethane sayısı yetersiz.



- Mescitler arasındaki mesafe çok fazla. Tadilatı devam eden mescit dışında 2 mescit daha yapılmalı.



- Öğrenciler, Makine Mühendisliği Fakültesi'nde merdiven altında karton üzerinde namaz kılıyor.



- İbadethanelerde kadın-erkek ayrımı yok.