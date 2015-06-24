ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM ÇADIRI
ODTÜ'de yönetim kendi çalışanları ile karşı karşıya geldi. Maaş promosyon ihalesi nedeniyle üniversite çalışanlarının geçen Aralık'ta yaptığı eylemler nedeniyle araştırma görevlisi Mert Kükrer ve teknisyen Barış Çelik'in işten atılması için YÖK'e başvuru yapıldı. Kükrer ve Çelik de bu duruma tepki göstererek rektörlük önünde çadır kurarak beklemeye başladı.
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