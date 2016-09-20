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odtü davasında 45 öğrenciye hapis!

ODTÜ DAVASINDA 45 ÖĞRENCİYE HAPİS!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatılması töreni sırasında, ODTÜ'de çıkan olaylarla ilgili 45 öğrenci 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 20 Eylül 2016, 16:07
Puan Ver : Odtü Davasında 45 Öğrenciye Hapis!(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatılması töreni sırasında, ODTÜ'de çıkan olaylarla ilgili 45 öğrenci 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.








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