ÖDEV YAPAN ÖĞRENCİLERE SUÇÜSTÜ
Milli Eğitim Bakanı Avcı, yarı yıl tatilinde ödevi yasaklayan genelgeye rağmen, ödev yapan öğrencileri görünce inceleme başlattı.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yarı yıl tatilinde ödev yapan öğrencileri gördü ve yasağı delen okullar hakkında inceleme başlattı.
Bakan Avcı, Ankara'da bir restoranın çocuk oyun odasında ödev yapan öğrenciler gördü.
Telefonla hem ilgili özel okulun yetkilisini, hem de Ankara İl Milli Eğitim Müdürü'nü arayan Avcı, konunun araştırılması ve gereken işlemin yapılmasını istedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, tatilde ödevi yasaklayan genelgeye rağmen, sömestrda ödev veren okulların Türkiye genelinde tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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