Abd Resmen Açıkladı!
Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi İçin Flaş Hamle!
Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Ödemelere Tl Zorunluluğu Geliyor
Seni Başkasına Yar Etmem Dedi, Sonrası Korkunç!
Kendisine Top Diyen Takipçisine İbretlik Yanıt
Atalay Filiz'in Cezası Belli Oldu
Furkan Dede'den Survivor Sabriye'ye Şok Sözler
Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Bunlara Çok Dikkat Edin!
Fransız Basınından Psg'ye Çok Sert Eleştiri!
Chp'den Reklam Arası Hayır!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Flaş Almanya Açıklaması
İşte Böbrek Hastalıklarının Belirtileri!
Başbakan Yıldırım'ın Ohal Uzayacak Dediği İddiası
Rus Askerleri Menbiç'te Pkk Bağlantılı...
Imf'den Emlak Balonu Uyarısı
Deniz Akkaya'ya Skandal Sözler!
Barcelonalı Oyuncular Zafer Sarhoşu
Dolar Güne Hızlı Başladı! Kritik Seviyeyi Gördü

ödemelere tl zorunluluğu geliyor

ÖDEMELERE TL ZORUNLULUĞU GELİYOR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, serbest bölgelerdeki ticaret hacminin 20 milyar doların üzerinde olduğunu, bu bölgelerdeki işletici şirketlerin uyguladıkları tüm ücretlere Türk lirası zorunluluğu getireceklerini belirtti. Böylece 6 milyar dolarlık döviz talebinin de önüne geçilmiş olacak.

Tarih : 09 Mart 2017, 14:51
Puan Ver : Ödemelere Tl Zorunluluğu Geliyor(9/10)10


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, serbest bölgelerdeki ticaret hacminin 20 milyar doların üzerinde olduğunu, bu bölgelerdeki işletici şirketlerin uyguladıkları tüm ücretlere Türk lirası zorunluluğu getireceklerini belirtti. Böylece 6 milyar dolarlık döviz talebinin de önüne geçilmiş olacak.



Zeybekci, ekonomi gündemi, yurt içi ve dışında yaşanan olaylar ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik referandum çalışmalarına ilişkin Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.



Nihat Zeybekci, döviz kurundaki oynaklığın ne kadar süreceğine yönelik bir soru üzerine kısa vadeli borç mükellefiyetlerine ilişkin bir sıkıntı olmadığını vurguladı. Türkiye'nin Merkez Bankası'ndaki net döviz varlıklarının arttığını dile getiren Zeybekci, hükümet olarak dolarizasyondan çıkmak için çalışmalar yaptıklarını anımsattı.



Zeybekci, "Birkaç gün içinde de bunu da çıkarmış olacağız. Bizim serbest bölgelerimiz var. Buradaki ticaret hacmimiz 20 milyar doların üzerinde. Bir kararla serbest bölgelerdeki işletici şirketlerin uyguladıkları tüm ücretlere TL zorunluluğu getiriyoruz. İkincisi serbest bölgelerden Türkiye'ye, Türkiye'den de serbest bölgelere satışlarda bir döviz zorunluluğu vardı. Bu da Türkiye'de hiç gerek olmadan yaklaşık 6 milyar dolarlık bir döviz talebi yaratıyor. Kendi kendimize yaratıyoruz bunu. Bu da TL zorunluluğu haline getirilerek, bu talep piyasadan çekilmiş olacak. Dövize olan yabancı paraya talebi aşağı doğru çekmeye devam ediyoruz. Türkiye'ye net girişleri artırırken bir taraftan talebi çekerek aslında bu iki kat etki gösteriyor. Bunları da yan yana koyduğumuz zaman Türkiye'de TL'nin değeri, kurla ilgili bir maliyeti yaşamış olmayı pek gerçekçi bulmuyorum. Önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerim son derece pozitiftir." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ödemelere  Tl  Zorunluluğu  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER