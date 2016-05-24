Şişkinliklerin en çok görüldüğü yerler ayaklar ve bacaklardır... Kişiyi oldukça rahatsız eden bu şişkinlikten kurtulmak hangi sebze ve meyvelerle mümkün? İşte cevabı…



Karpuz



Karpuz çok fazla su içerir, bu nedenle iyi bir ödem söktürücüdür. Aynı zamanda karpuz, likopen adı verilen ve vücudun serbest radikallerden korunmasını sağlayan antioksidanlar içerir. Karpuzun içerdiği bu aminoasitler damarları genişletir ve damarlarda sıvının daha kolay akmasını sağlar. Ayrıca dokularda kalan fazla sıvıyı çekerler. Karpuzun alkalileştirici ve arındırı özelliği vardır, ayrıca vücuda mineraller de sağlar. Bağırsakları temizler ve vücuttan toksinleri atmaya yardımcı olur.



Domates



Domatesin yüzde 90'ı sudur ve C vitamini, selenyum, bir çeşit A vitamini olan beta-karoten ve likopen gibi antioksidanlar içerir. Ayrıca kan damarlarını etkileyip su tutmaya ve iltihaplanmaya neden olan serbest radikallerden vücudu korur.



Salatalık



Salatalık çok fazla su içerdiğinden dolayı en iyi ödem söktürücülerden biridir. Salatalıktaki sülfür ve silikon, böbreklerden ürik asidi temizlemede yardımcı olur. Böylece vücuttaki ödem azalır. Ayrıca salatalık içindeki askorbik ve kafeik asit de ödem söktürmeye yardımcı olur. Ayrıca bir potasyum deposu olan salatalık, vücudu kramplardan korur.



Yaban Mersini Suyu



Yaban mersini yemek çok faydalı olsa da, yaban mersini suyunu sıkmak daha faydalıdır. İdrar yolları iltihaplarını giderici özelliği de olan yaban mersini, ödem söktürücü etkisiyle de bilinir. Ödem söktürürken potasyumu yok etmemesi de önemli bir özelliktir. Antibiyotik özelliğiyle idrar kesesini temizler ve sağlıklı tutmaya yarar. Diyabet problemi olan bireyler için de yaban mersini suyu iyi gelmektedir.



Havuç



Havuçta bulunan yüksek orada antioksidan, mineral ve vitaminler; bu sebzeyi ödem söktürücüler arasında popüler kılmaktadır. Ayrıca havuç, vücuttan toksinleri atmaya yarar, metabolizmayı hızlandırır ve göz kuruluğundan kaynaklanan görme sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.



Kereviz



Özellikle kereviz çekirdeği, idrar söktürücü ve arttırıcı özellikler taşırken, bu sebze ürik asit salgısını arttırır ve böylece vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kerevizde ayrıca bolca sodyum bulunur fakat yüksek potasyum oranı, sodyumun potansiyel etkilerini azaltır.