

Odeabank, Avrupa'nın önde gelen basketbol kulüplerinin mücadele ettiği Turkish Airlines Euroleague'e sponsor oldu.







Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Odeabank'ın sponsorluğunun, Avrupa basketbolunun "zirvesi" THY Euroleague'e ilk kez bir bankanın sponsor olması açısından önem taşıdığı belirtildi.







Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, sadece bankacılıkta değil, hayatın her alanında katma değer yaratmaya büyük önem veren bir banka olarak Türkiye'de 3 sezondur 3 büyüklerin basketbol takımlarına sponsorluk desteği verdiklerini bildirdi.