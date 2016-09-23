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odeabank, thy euroleague'e sponsor oldu

ODEABANK, THY EUROLEAGUE'E SPONSOR OLDU

Odeabank, Avrupa'nın önde gelen basketbol kulüplerinin mücadele ettiği Turkish Airlines Euroleague'e sponsorluk yapıyor

Tarih : 23 Eylül 2016, 16:01
Puan Ver : Odeabank, Thy Euroleague'e Sponsor Oldu(0/10)


Odeabank, Avrupa'nın önde gelen basketbol kulüplerinin mücadele ettiği Turkish Airlines Euroleague'e sponsor oldu.



Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Odeabank'ın sponsorluğunun, Avrupa basketbolunun "zirvesi" THY Euroleague'e ilk kez bir bankanın sponsor olması açısından önem taşıdığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, sadece bankacılıkta değil, hayatın her alanında katma değer yaratmaya büyük önem veren bir banka olarak Türkiye'de 3 sezondur 3 büyüklerin basketbol takımlarına sponsorluk desteği verdiklerini bildirdi.








Etiketler: Odeabank  Thy  Euroleague  E  Sponsor  Oldu    haber

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