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odatv davasında mahkemenin kararı bekleniyor

ODATV DAVASINDA MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

Ahmet Şık: Bu mafya iktidarı, bu terörün organize olmuş hali hak ettiği sonu bulacak

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:27
Puan Ver : Odatv Davasında Mahkemenin Kararı Bekleniyor(5/10)6


18. Ağır Ceza Mahkemesi Odatv davasında yargılanan 13. sanık hakkında beraat kararı verdi. Gazeteciler Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt, Ahmet Şık, Nedim Şener, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Yalçın Küçük, İklim Bayraktar ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yargılandığı Oda TV davasında tüm sanıklar beraat etti. Ayrıca mahkeme, ilk duruşması 22 Kasım 2011'de görülen Odatv davasıyla ilgili "kumpas kuranlar" hakkında suç duyurusunda bulunulması kararını verdi.  Mahkeme kararında, sanıkların tutukluluk ve gözaltı süreçleri nedeniyle tazminat davası açma haklarının olduğuna hatırlatıldı.



 



kaynak:t24








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