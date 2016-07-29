

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalara oda ve borsalar da dahil ediliyor. Önümüzdeki günlerde oda, borsa ve kooperatiflerin yönetim kadrolarında yer alanlara dönük bazı adımlar atılacağını söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, buraların yönetimlerinde bulunan bin 500 civarında FETÖ ile bağlantılı ismin görevden uzaklaştırılacağını bildirdi. Tüfenkci, eli kanlı örgütün 200 civarında gümrük müşavirliğinin kapatılacağını kaydetti. Kendi bakanlığı açısından bu süreçte bazı uygulamalar olacağına dikkat çeken Tüfenkci, "Şu anda 20 bin gümrük müşaviri var. Bunların en az 200'ü FETÖ ile bağlantılı olduğu için belgeleri iptal edilecek" dedi. Taramaların daha sonra da devam edeceğinin altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti: "Gümrük müşavirlerinin gümrükleme işlemlerinin bütün safhalarında yetkisi var. Bu nedenle güvenilir olmaları lazım. Şirketlerle çalışıyorlar. İthalat ihracat beyannamesi veriyorlar. Kötü niyetlilerse, her türlü şeyi yaparlar. Terör örgütüne yönelik kaçakçılık bile yapmış olabilirler."







O GECE KAPILARA DAYANDILAR



15 Temmuz'da darbecilerin "Gümrük kapılarını kapatın, giriş çıkışları yasaklayın" diye talimat gönderdiğini, buna izin vermediklerini belirten Tüfenkci, şöyle devam etti: "Dilucu ve Sarp sınır kapılarında zorlama olmuş. Vali devreye girdi. Asker göndermişler ama hemen gümrük muhafaza memurları polisleri de çağırıp önlem almış. Sözde bölge sıkıyönetim komutanları talimat göndermiş. Kapılarda işlemler sürdü. Esnaf, ticaret ve sanayi odalarına gecenin üçünde 'sokağa çıkın' mesajı çektik."