O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ODALARDA 1.500 FETÖ'CÜ VAR


ODALARDA 1.500 FETÖ'CÜ VAR
Tarih : 29 Temmuz 2016, 09:26
Puan Ver : Odalarda 1.500 Fetö'cü Var(6/10)3


Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalara oda ve borsalar da dahil ediliyor. Önümüzdeki günlerde oda, borsa ve kooperatiflerin yönetim kadrolarında yer alanlara dönük bazı adımlar atılacağını söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, buraların yönetimlerinde bulunan bin 500 civarında FETÖ ile bağlantılı ismin görevden uzaklaştırılacağını bildirdi. Tüfenkci, eli kanlı örgütün 200 civarında gümrük müşavirliğinin kapatılacağını kaydetti. Kendi bakanlığı açısından bu süreçte bazı uygulamalar olacağına dikkat çeken Tüfenkci, "Şu anda 20 bin gümrük müşaviri var. Bunların en az 200'ü FETÖ ile bağlantılı olduğu için belgeleri iptal edilecek" dedi. Taramaların daha sonra da devam edeceğinin altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti: "Gümrük müşavirlerinin gümrükleme işlemlerinin bütün safhalarında yetkisi var. Bu nedenle güvenilir olmaları lazım. Şirketlerle çalışıyorlar. İthalat ihracat beyannamesi veriyorlar. Kötü niyetlilerse, her türlü şeyi yaparlar. Terör örgütüne yönelik kaçakçılık bile yapmış olabilirler."



O GECE KAPILARA DAYANDILAR

15 Temmuz'da darbecilerin "Gümrük kapılarını kapatın, giriş çıkışları yasaklayın" diye talimat gönderdiğini, buna izin vermediklerini belirten Tüfenkci, şöyle devam etti: "Dilucu ve Sarp sınır kapılarında zorlama olmuş. Vali devreye girdi. Asker göndermişler ama hemen gümrük muhafaza memurları polisleri de çağırıp önlem almış. Sözde bölge sıkıyönetim komutanları talimat göndermiş. Kapılarda işlemler sürdü. Esnaf, ticaret ve sanayi odalarına gecenin üçünde 'sokağa çıkın' mesajı çektik."








Etiketler: Odalarda  1500  Fetö    Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER