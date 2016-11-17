Facebook'un sanal gerçekliği gözlüğü Oculus Rift, 90'lı yıllardan beri oyun dünyasının en büyük fantezisi olan sanal gerçekliği, gerçeğe dönüştürdü.



Facebook'un sanal gerçekliği gözlüğü Oculus Rift, 90'lı yıllardan beri oyun dünyasının en büyük fantezisi olan sanal gerçekliği, gerçeğe dönüştürdü.











Ancak 500 dolar fiyatlı sanal gerçekliği gözlüğünün çalışmak için kendisi dışında ayrıca 3000 doların üzerinde fiyata sahip gelişmiş PC'ler istiyor olması da oyun severlerin keyfini kaçırıyordu.



Facebook şimdi o soruna çözüm buluyor. Oculus Rift'in artık normal PC'lerle de çalışması için adım atıldı. Asynchronous Spacewarp (ASW) isimli yeni bir teknoloji, sanal gerçeklik gözlüğünün 90 fps görüntülere olan ihtiyacını 45 fps'e düşürüyor. Bu da gözlüğün ihtiyaç duyduğu PC gücünü büyük oranda düşürüyor.



Oculus Rift'in blogunda yayınlanan bilgilere göre bu teknoloji şimdilik AMD 400 ve GTX 900 ve 1000 serisi ekran kartlarında çalışıyor. Ayrıca yöntemi geliştirmek için çalışmalar da sürüyor. Kimbilir belki çok yakında, iş için kullandığımız sıradan laptop'lara Oculus Rift takıp sanal gerçeklik dünyaları içinde dolaşabiliriz.



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