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oculus, e3 2017'de yer alacak mı?

OCULUS, E3 2017'DE YER ALACAK MI?

Sanal gerçeklik alanında akla ilk gelen isimlerden Oculus, E3 2017'de yer alacak mı? işte firmanın açıklamaları.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 13:46
Puan Ver : Oculus, E3 2017'de Yer Alacak Mı?(9/10)10


Sanal gerçeklik alanında akla ilk gelen isimlerden Oculus, E3 2017'de yer alacak mı? işte firmanın açıklamaları.



Amerika'nın Los Angeleseyaletinde düzenlenen The Electronic Entertainment Expo (E3), video oyunları konusunda en büyük fuar konumunda. Bu yıl düzenlenecekE3 2017 için geri sayım başladı. Yaklaşan fuar için bazı firmalar da katılım durumlarını açıklıyor. Bir açıklama da sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren Oculus'tan geldi.Oculus, E3 2017'de yer alacak mı?İşte detaylar.



2014‘ten beri E3'te yer alan Oculus, bu yıl E3 2017‘de yer almayacak. Facebook'unsahip olduğu şirket bu durumu resmi olarak açıkladı. Firma, fuarda bu yıl bir stand kurmayacak. Oculus'un bu yılki fuarı es geçmesindeki sebebin ardında tanıtacağı yeni bir ürünü ya da özelliği olmaması görülüyor. Dolayısıyla Oculus, geçen yıl oldukça aktif olduğu fuarda yer almama kararı aldı.



E3 2017‘ye katılmayacak tek teknoloji markası Oculus değil. Oyun dünyasının en büyük firmalarından EAde Los Angeles'te düzenlenecek fuara katılmayacağını açıklamıştı. Son olarak Oculus'un E3 2017'ye katılmamasının firmanın bu yılı boş geçireceği anlamına gelmediğini belirtelim. Firma, sanal gerçeklik oyunları ve yeni özellikleri ile ilgili önümüzdeki aylarda açıklamalar yapacak. Bakalım Oculus, sanal gerçeklik dünyasına ne gibi yenilikler sunacak?



 



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