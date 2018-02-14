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Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi PKK'ya operasyon!

ÖCALAN'IN YAKALANMASININ YIL DÖNÜMÜ ÖNCESİ PKK'YA OPERASYON!

15 Şubat Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi, Adana merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltı alındı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 09:30
Puan Ver : Öcalan'ın Yakalanmasının Yıl Dönümü Öncesi Pkk'ya Operasyon!(10/10)6

Adana merkezli 6 ilde 15 Şubat öncesi terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltı alındı. Gözaltına alınan zanlıların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytindalı harekatına eylem hazırladıkları öğrenildi.

6 İLE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM), PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Van'da daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Baskında özel harekat timleri koç başlarıyla kapıları kırarak evlerin içerisine girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.

5 KİŞİ EYLEM ÇAĞRISI YAPTIĞI İÇİN GÖZALTINDA

15 Şubat Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, gözaltına alınan şahısların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytindalı Harekatı için eylem hazırladıkları, eylem planladıkları ve eylem çağrısı yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde 5 kişi sosyal medya üzerinden eylem çağrısı yaptıkları için gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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