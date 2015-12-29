

Öcalan, “Hiç kimse kendi başına karar alan bir PKK'yi istemiyor. Ortadoğu'daki ülkeler, PKK'nin kendilerinin istediği şekilde yürümesini istiyor” değerlendirmesinde bulundu.







Rudaw'a konuşan Öcalan, PKK'da resmi dilin Türkçe olduğunu savundu, "PKK, Kürtçe konuşanlar için “ilkel milliyetçi” tabirini kullanırdı. PKK'de baştan beri Türkçe resmi dildi. Kürtçe televizyon ve radyoları olsa da, yüzde 90'ı Türkçe dilini kullanır. PKK'nin eleştirilmesi gereken en önemli tarafı budur" dedi.







Öcalan, terör örgütü liderlerinden Cemil Bayık'ın Kürtçesi‘nin zayıf olduğunu, Duran Kalkan'ın Kürtçe bir toplantı düzenleyemediğini söyledi. Öcalan, "Ama şunu biliyorum, Kürtçe yemeğini ve suyunu isteyebilir" dedi. Mustafa Karasu'nun da aynı şekilde olduğunu söyleyen Öcalan, "35 yıldır hala Kürtçe öğrenmiş değiller" dedi.







Öcalan, terör örgütünün eski yöneticilerinden Faruk Bozkurt'un bir gün kendisine "PKK'nin gizli lideri Mustafa Karasu'dur. Yani Apo'nun ortadan kaldırılması onun kişiliğinde yatıyor. Karasu Türkçülüğünü gizlemiyor ve yaşıyordu" dediğini savundu.







Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Ali Haydar Kaytan'ın kendisine komplo kurduğunu da iddia eden Öcalan, "Abdullah Öcalan'a, “Osman senin yerini almak istiyor” dediler diye konuştu.







Öcalan, "PKK bana gel dese de, gitmem çünkü benim yöntemimle oradakilerin yönetimi çok farklı. Türkiye'ye dönme konusu her zaman programımda var. Türkiye'ye dönüp bir siyasi parti kurma fikrim var ve konuda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.