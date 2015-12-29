O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

öcalan'ın kardeşi: siyasi parti kurma fikrim var

ÖCALAN'IN KARDEŞİ: SİYASİ PARTİ KURMA FİKRİM VAR

PKK'nın eski yönetcilerinden olan, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan Türkiye'ye dönüp bir siyasi parti kurma fikrinin olduğunu söyledi.

Tarih : 29 Aralık 2015, 14:11
Puan Ver : Öcalan'ın Kardeşi: Siyasi Parti Kurma Fikrim Var(6.1/10)8


Öcalan, “Hiç kimse kendi başına karar alan bir PKK'yi istemiyor. Ortadoğu'daki ülkeler, PKK'nin kendilerinin istediği şekilde yürümesini istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

Rudaw'a konuşan Öcalan, PKK'da resmi dilin Türkçe olduğunu savundu, "PKK, Kürtçe konuşanlar için “ilkel milliyetçi” tabirini kullanırdı. PKK'de baştan beri Türkçe resmi dildi. Kürtçe televizyon ve radyoları olsa da, yüzde 90'ı Türkçe dilini kullanır. PKK'nin eleştirilmesi gereken en önemli tarafı budur" dedi.

 

Öcalan, terör örgütü liderlerinden Cemil Bayık'ın Kürtçesi‘nin zayıf olduğunu, Duran Kalkan'ın Kürtçe bir toplantı düzenleyemediğini söyledi. Öcalan,  "Ama şunu biliyorum, Kürtçe yemeğini ve suyunu isteyebilir" dedi. Mustafa Karasu'nun da aynı şekilde olduğunu söyleyen Öcalan, "35 yıldır hala Kürtçe öğrenmiş değiller" dedi.

 

Öcalan, terör örgütünün eski yöneticilerinden Faruk Bozkurt'un bir gün kendisine "PKK'nin gizli lideri Mustafa Karasu'dur. Yani Apo'nun ortadan kaldırılması onun kişiliğinde yatıyor. Karasu Türkçülüğünü gizlemiyor ve yaşıyordu" dediğini savundu.

 

Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Ali Haydar Kaytan'ın kendisine komplo kurduğunu da iddia eden Öcalan,  "Abdullah Öcalan'a, “Osman senin yerini almak istiyor” dediler diye konuştu.

 

Öcalan, "PKK bana gel dese de, gitmem çünkü benim yöntemimle oradakilerin yönetimi çok farklı. Türkiye'ye dönme konusu her zaman programımda var. Türkiye'ye dönüp bir siyasi parti kurma fikrim var ve konuda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.








Etiketler: Öcalan  In  Kardeşi  Siyasi  Parti  Kurma  Fikrim  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER