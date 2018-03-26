Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, "Örgütün şimdiki yöneticileri benden Apo'yu satmamı istedi ama kabul etmedim" dedi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Kuzey Irak'ta yayın yapan K24 Televizyonu'nda, örgüt içinde tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı. Öcalan, "PKK, Apo'yu satmamı istedi." dedi.

"ÖRGÜTÜN YÖNETİCİLERİ APO'YU SATMAMI İSTEDİ AMA KABUL ETMEDİM"

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, "Örgütün şimdiki yöneticileri benden Apo'yu satmamı istedi ama kabul etmedim. Bunun üzerine PKK, Apo'yu sattı" dedi.

"ÖCALAN KENARA ATILIRSA PKK'YA HER TÜRLÜ DESTEK YAPILACAĞI SÖYLENDİ"

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Öcalan, şöyle devam etti:

"Abimin yakalanmasından 1 ay sonra, Polonya hükümeti yetkilileri, PKK heyetine bir toplantı için davetiye gönderdi. Benim de olduğum heyete, Apo'nun bir kenara atılması durumunda PKK'ya her türlü desteğin yapılacağı söylendi. Ben, Apo'nun satılmasını kabul etmedim ve 'Bu müzakereler sona ermeli, bu konu tartışılmamalı' dedim."

"PKK, DÜNYA GÜÇLERİNDEN ALDIĞI DESTEĞİ APO'YU SATMASINA BORÇLU"

PKK'nın daha sonra elebaşı Apo'yu sattığını öne süren Öcalan, "PKK, şu an dünya güçlerinden aldığı desteği Apo'yu satmasına borçlu. Bu yüzden beni PKK'dan uzaklaştırdılar. Bugün Rojava üzerine yapılan anlaşmalar Apo'nun satılması üzerinden yürütülüyor" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada