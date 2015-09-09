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öcalan sloganı atan hdp'liye meydan dayağı

ÖCALAN SLOGANI ATAN HDP'LİYE MEYDAN DAYAĞI

İstanbul'da Öcalan sloganı atan HDP'liyi dövdüler. Terör saldırılarına karşı düzenlenen eylemlere karışıp, Abdullah Öcalan sloganı atan HDP'li linçten kurtarıldı.

Tarih : 09 Eylül 2015, 17:26
Puan Ver : Öcalan Sloganı Atan Hdp'liye Meydan Dayağı(6/10)5


Maltepe'de yaklaşık iki bin kişinin katıldığı 'Teröre hayır' eylemi düzenlendi.



ÖCALAN SLOGANI ATTI



Eylem sırasında; elinde terör örgütü PKK'yı destekleyen bir pankartla, Abdullah Öcalan lehine slogan atarak gruba doğru koşan bir kişi fark edildi.Öcalan sloganları ve PKK pankartını görenler, HDP'liyi ilçe meydanında dövdü.








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