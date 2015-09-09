ÖCALAN SLOGANI ATAN HDP'LİYE MEYDAN DAYAĞI
İstanbul'da Öcalan sloganı atan HDP'liyi dövdüler. Terör saldırılarına karşı düzenlenen eylemlere karışıp, Abdullah Öcalan sloganı atan HDP'li linçten kurtarıldı.
Maltepe'de yaklaşık iki bin kişinin katıldığı 'Teröre hayır' eylemi düzenlendi.
ÖCALAN SLOGANI ATTI
Eylem sırasında; elinde terör örgütü PKK'yı destekleyen bir pankartla, Abdullah Öcalan lehine slogan atarak gruba doğru koşan bir kişi fark edildi.Öcalan sloganları ve PKK pankartını görenler, HDP'liyi ilçe meydanında dövdü.
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