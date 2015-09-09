

Maltepe'de yaklaşık iki bin kişinin katıldığı 'Teröre hayır' eylemi düzenlendi.







ÖCALAN SLOGANI ATTI



Eylem sırasında; elinde terör örgütü PKK'yı destekleyen bir pankartla, Abdullah Öcalan lehine slogan atarak gruba doğru koşan bir kişi fark edildi.Öcalan sloganları ve PKK pankartını görenler, HDP'liyi ilçe meydanında dövdü.