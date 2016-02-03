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ocakta zam şampiyonu çarliston biber oldu

OCAKTA ZAM ŞAMPİYONU ÇARLİSTON BİBER OLDU

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı, yüzde 52,99 ile çarliston biberde gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında yüzde 13,73 ile çocuk kazağı geldi.

Tarih : 03 Şubat 2016, 12:35
Puan Ver : Ocakta Zam Şampiyonu Çarliston Biber Oldu(8/10)5


Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı görülen ürün, yüzde 52,99 ile çarliston biber oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı verilerine göre, çarliston biberi fiyat artışında yüzde 52,44 ile patlıcan ve yüzde 44,68 ile sürücü eğitim kurs ücreti izledi.



Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 41,81 ile kabak, yüzde 29,62 ile pırasa, yüzde 26,15 ile yeşil soğan, yüzde 26,08 ile limon, yüzde 19,05 ile avukatlık ücreti, yüzde 18,79 ile domates, yüzde 11,23 ile rakı ve yüzde 10,29 ile bira yer aldı.








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