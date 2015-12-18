

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 12 Kasım'da Başbakanlığa bir yazı göndererek, Osmanlı Ocakları Derneği'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak yürüttüğü faaliyetlerden duyulan rahatsızlığı iletti.







Başbakanlık, 4 Aralık'ta bir genelge yayımlayarak, Osmanlı Ocakları Derneği'nin söz konusu girişimleri konusunda kamu kurumlarını uyardı. Genelgede, “Osmanlı Ocakları Derneği olarak bilinen bir derneğin, Sayın Cumhurbaşkanımız'dan ‘özel ve ayrıcalıklı bir himaye' gördükleri gibi hak etmedikleri bir itibar ve desteği toplum nezdinde sağlamayı hedefledikleri, bunun haksız ve kişisel çıkarlar sağlamaya yönelik kullanılmaya çalışıldığı bilgisi edinilmiştir.







Osmanlı Ocakları Derneği isimli dernek başta olmak üzere, hiçbir ART niyetli kişi veya sivil toplum kuruluşunun özel olarak desteklenmesi veya himaye edilmesi mümkün değildir” denildi.