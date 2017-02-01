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ocak ayı ihracat rakamları açıklandı!

OCAK AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI!

TİM verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu

Tarih : 01 Şubat 2017, 13:40
Puan Ver : Ocak Ayı İhracat Rakamları Açıklandı!(8/10)6


GEÇEN OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI



Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon dolar oldu.



12 AYLIK DÖNEMDE DE YÜZDE 1,8 ARTTI



Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8'lik artışla 143 milyar 588 milyon dolar oldu.



 



kaynak:sabah








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