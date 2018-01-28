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Obradovic'ten izleyenleri şaşkına çeviren tokat

OBRADOVİC'TEN İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN TOKAT

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Banvit maçında mola aldığı sırada Melih Mahmutoğlu'na tokat attı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Obradovic'ten İzleyenleri Şaşkına Çeviren Tokat(6/10)2

Spor Toto Basketbol Liginin 16. hafta mücadelesinde Banvit evinde Fenerbahçe'yi 63-61 mağlup ederken maça Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in Melih Mahmutoğlu'na attığı tokat damga vurdu.

İZLEYENLER ŞAŞIRDI

Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in, aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı 'dokunuş' tartışmalara neden oldu. Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.

Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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