OBRADOVİC'TEN İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN TOKAT
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Banvit maçında mola aldığı sırada Melih Mahmutoğlu'na tokat attı.
Spor Toto Basketbol Liginin 16. hafta mücadelesinde Banvit evinde Fenerbahçe'yi 63-61 mağlup ederken maça Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in Melih Mahmutoğlu'na attığı tokat damga vurdu.
İZLEYENLER ŞAŞIRDI
Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in, aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı 'dokunuş' tartışmalara neden oldu. Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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