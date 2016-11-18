

Yapılan anlaşmaya göre, sarı-lacivertli basketbol takımı, 3 sezon boyunca sırtında QNB Finansbank logolu formalarla mücadele edecek.







Sponsorlukla ilgili Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanları Önder Fırat, Ozan Balaban, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, genel menajer Maurizio Gherardini, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve sarı-lacivertli basketbolcular Jan Vesely ile Bogdan Bogdanovic katıldı.







Toplantıyı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da salonda takip etti. Yıldırım'ın neşeli halleri dikkati çekti.







Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan kulüp asbaşkanı Fırat, "Yarıştığımız bütün branşlarda başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu başarıların kalıcı ve sürdürülebilir olması için iyi bir ekonomik altyapıya ihtiyacımız var. Kendi sektörünün lider firmalarıyla iş birliğimiz ve sponsorluk anlaşmalarımız hızla devam ediyor. Bu iş birliğimiz ve anlaşmamız burada kalmayacak. Önümüzdeki yıl futbol takımımızın göğüs sponsorluğu için görüşmelerimiz QNB ile ciddi bir şekilde devam edecek." diye konuştu.







Asbaşkan Balaban ise Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılarını hatırlatarak, "Ülke basketbolunun lokomotifi olan Fenerbahçe'miz, dün basketbolun en önemli markalarından olan Zeljko Obradovic yönetiminde büyük hedeflere yelken açtı. 10 yıldır kesintisiz olarak mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, son 10 yılda 6 şampiyonluk kazandığı Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ve mücadele ettiği tüm kulvarlarda büyük başarılar kazanmak için yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.







kaynak:fotomaç