

İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, obezite sorunu yaşayan kişilerin beyinlerinin normal kilodakilere oranla daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.







Araştırmalarda, aşırı kilolu insanların beyinlerinin zayıf akranlarınkine oranla 10 yıl daha yaşlı göründüğü belirlendi. Araştırmalarda, insan beyninin bilgiyi iletmeye yarayan kısmı olan ve beynin bölümlerini birbirine bağlayan bir doku olan “ak madde”nin obeziteleyle bağlantılı olduğu belirlendi.







Uzmanlar, ak maddenin yaşlılıkla birlikte kaybolduğunu belirtirken, aşırı kilonun bu kaybı hızlandırdığını ortaya koydu. Bir diğer deyişle 50 yaşındaki kilolu bir insan, 60 yaşındaki zayıf bir insanla aynı beyin yapısına sahip olduğu belirlendi.







Cambridge Üniversitesi Yaşlanma ve Nörobilim Merkezi'nde yaşları 20 ile 87 arasında değişen 473 aday üzerinde çalışmalar yapılarak obezitenin beynin yapısı üzerindeki etkileri gözlemlendi.







Araştırmacılar elde edilen verileri, “zayıf” ve “aşırı kilolu” olmak üzere iki kategoriye ayırdı. Araştırm aya katılan kilolu ve zayıf gruplarda bilgi ve kavrayış açısından fark görülmemesi, araştırmanın bu boyutunun gelişime açık olduğunu ortaya koydu.