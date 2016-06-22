

ABD'nin Houston kentindeki Teksas Üniversitesi Sağlık Merkezi'nde görevli bilim insanlarınca yapılan araştırmaya göre, obezite ile ilişkili kanser türlerinde "açma-kapama" düğmesi olarak nitelenen moleküler mekanizma, obezite bağlantılı kanser türleri için yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine katkı sağlayacak. Obeziteyle ilişkili kanser türleri arasında özellikle meme, kalın bağırsak ve prostat kanseri ilk sıralarda geliyor.







Teksas Üniversitesi Sağlık Merkezi'nin internet sitesi ile "Nature Communicatios" adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, ABD'de her yıl 26 bin kişinin ölümüne yol açan prostat kanseri üzerinde yapıldı.



Kanserin açma-kapama düğmesi olan molekül







Araştırmayı yayımlayan yazı heyetinin başkanı Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Mikhail Kolonin, yaptığı açıklamada, bazı tümörlerin saldırgan bir şekilde büyümek için vücuttaki yağa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kolonin, buldukları moleküler ağın yardımı olmadan yağın tümörlerin büyümesine katkı yapmasının söz konusu olmadığına işaret etti.







Fareler üzerinde yapılan araştırmada, "Kemotin CXCL 1" adlı molekül, obezite ile ilişkili kanserlerin "açma-kapama" düğmesi olarak tanımlandı. Sinyal oluşturan bir molekül olan "Kemotin CXCL 1"in hücreler arasında trafiği düzenleme özelliğine sahip olduğu biliniyor. Araştırmada, söz konusu molekülün engellenmesi durumunda obezite ile ilişkili prostat kanserinin yavaşladığı gözlemlendi.