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obeziteyle ilgili kanser türlerinde tedavi umudu

OBEZİTEYLE İLGİLİ KANSER TÜRLERİNDE TEDAVİ UMUDU

ABD'li bilim insanları tarafından, kansere yakalanma riski yüksek olduğu bilinen obezite hastası olan kişilerde kanserli tümörlerin hızla büyümesine yol açan mekanizma ortaya çıkarıldı.

Tarih : 22 Haziran 2016, 15:52
Puan Ver : Obeziteyle İlgili Kanser Türlerinde Tedavi Umudu(5/10)5


ABD'nin Houston kentindeki Teksas Üniversitesi Sağlık Merkezi'nde görevli bilim insanlarınca yapılan araştırmaya göre, obezite ile ilişkili kanser türlerinde "açma-kapama" düğmesi olarak nitelenen moleküler mekanizma, obezite bağlantılı kanser türleri için yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine katkı sağlayacak. Obeziteyle ilişkili kanser türleri arasında özellikle meme, kalın bağırsak ve prostat kanseri ilk sıralarda geliyor.



Teksas Üniversitesi Sağlık Merkezi'nin internet sitesi ile "Nature Communicatios" adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, ABD'de her yıl 26 bin kişinin ölümüne yol açan prostat kanseri üzerinde yapıldı.



Kanserin açma-kapama düğmesi olan molekül



Araştırmayı yayımlayan yazı heyetinin başkanı Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Mikhail Kolonin, yaptığı açıklamada, bazı tümörlerin saldırgan bir şekilde büyümek için vücuttaki yağa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kolonin, buldukları moleküler ağın yardımı olmadan yağın tümörlerin büyümesine katkı yapmasının söz konusu olmadığına işaret etti.



Fareler üzerinde yapılan araştırmada, "Kemotin CXCL 1" adlı molekül, obezite ile ilişkili kanserlerin "açma-kapama" düğmesi olarak tanımlandı. Sinyal oluşturan bir molekül olan "Kemotin CXCL 1"in hücreler arasında trafiği düzenleme özelliğine sahip olduğu biliniyor. Araştırmada, söz konusu molekülün engellenmesi durumunda obezite ile ilişkili prostat kanserinin yavaşladığı gözlemlendi.








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