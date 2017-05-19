

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolayısıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenleyecek.







Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşamın teşviki konularında farkındalığın oluşturulması için birçok etkinliğin planlandığı Sağlıklı Yaşam Şenliği, yarın Harikalar Diyarı'nda gerçekleştirilecek.







Etkinlik, genel müdürlük çalışanları ve vatandaşların da katılacağı "On Bin Adım Yürüyüşü"yle başlayacak.







Şenlik alanına kurulacak "Aşamalı Yarış Parkuru" ve "Pedal Çevirerek Araba Yarıştırma İstasyonu"nda çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca, "Tansiyon, Kan Şekeri ve BKİ Ölçüm Standı" kurularak, yarışlara katılacak katılımcıların tansiyon, şeker ve vücut kitle indeksleri ölçülecek.







kaynak:habertürk