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Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
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obeziteye karşı sağlıklı yaşam şenliği

OBEZİTEYE KARŞI SAĞLIKLI YAŞAM ŞENLİĞİ

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce, Avrupa Obezite Günü dolayısıyla yarın Harikalar Diyarı'nda farkındalık yaratıcı şenlik düzenlenecek

Tarih : 19 Mayıs 2017, 16:56
Puan Ver : Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği(8/10)8


Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolayısıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenleyecek.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşamın teşviki konularında farkındalığın oluşturulması için birçok etkinliğin planlandığı Sağlıklı Yaşam Şenliği, yarın Harikalar Diyarı'nda gerçekleştirilecek.



Etkinlik, genel müdürlük çalışanları ve vatandaşların da katılacağı "On Bin Adım Yürüyüşü"yle başlayacak.



Şenlik alanına kurulacak "Aşamalı Yarış Parkuru" ve "Pedal Çevirerek Araba Yarıştırma İstasyonu"nda çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca, "Tansiyon, Kan Şekeri ve BKİ Ölçüm Standı" kurularak, yarışlara katılacak katılımcıların tansiyon, şeker ve vücut kitle indeksleri ölçülecek.



 



kaynak:habertürk








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